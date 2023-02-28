ВФУ обстреляли Мироновское и Светлодарск, повреждены жилые дома

Украинские боевики продолжают обстреливать мирные города Республики (архивное фото). Фото: Кулемзин/ТГ

Вооруженные формирования Украины обстреляли населенные пункты Мироновское и Светлодарск, которые временно вошли в зону влияния и ответственности Дебальцево. В городах повреждены жилые многоквартирные и частные дома, а также кафе. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В населенном пункте Мироновский зафиксированы повреждения здания кафе по улице Советской, а также многоквартирные и частные жилые дома на улицах Советская и Донецкая. В Светлодарске повреждения получило кафе «Нептун» и частные жилой дом на улице Ленина, — отметили в СЦКК.

Удар по населенным пунктам был нанесен около 07:40 28 февраля. Обстрел велся с позиций украинских боевиков, расположенных в населенных пунктах Дылеевка и Белая Гора. Всего по двум населенным пунктам было выпущено 15 снарядом калибром 155 мм. Сведения о жертвах обстрелов не поступали.

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