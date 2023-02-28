Бурятия восстановила в Старобешевском районе ДНР за год 52 объекта

В 2023 году в Старобешевском районе планируют отремонтировать 62 объекта. Фото: кадр из видео Минстроя ДНР

За 2022 года Республика Бурятия отремонтировала в Старобешевском районе Донецкой Народной Республики 52 объекта. Девять из их — это школы и детские сады. Ремонт также затронул дороги и общественные территории. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства и ЖКХ Донецкой Народной Республики.

— Восстановительные работы в Старобешевском районе проводит Республика Бурятия. За 2022 год отремонтированы 52 объекта. В планах на этот год — продолжение восстановления жилых домов, социальных объектов, инфраструктуры и общественных территорий. Всего в списке 62 объекта, — подчеркнули в пресс-службе.

Республика Бурятия за год восстановила в районе четыре школы и пять детских садов, а также жилые дома.

— Уложено асфальтовое покрытие на 21 дорожном участке. Капитально отремонтированы 3 многоквартирных дома, благоустроены 3 общественные территории, — добавили в Минстрое.

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