За сутки украинские боевики ранили девочку в Петровском районе Донецка

Города ДНР вновь находятся под обстрелами украинских боевиков (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины за сутки порядка 39 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, обстреляв Донецк, Горловку, Ясиноватую, Макеевку и другие населенные пункты. В результате украинской агрессии ранение получил ребенок в Петровском районе Донецка. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— За прошедшие сутки поступили сведения о ранении девочки-подростка 2010 г.р. в Петровском районе Донецка. Повреждены 5 домостроений в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры, — добавили в СЦКК.

В ведомстве подчеркнули, что всего по Республике было выпущено порядка 193 боеприпасов. На донецком направлении противник совершил 29 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм. На горловском — 7 обстрелов из артиллерии 155 мм, а на ясиноватском — 3 обстрела из артиллерии 155 и 152 мм.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В жилмассиве «Комсомолец» в Горловке обстрелом ВСУ ранена женщина и ребенок

Украинские боевики вели огонь с позиций в районе населенного пункта Дзержинск, выпустив 10 снарядов калибром 155 миллиметров (подробнее)