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НовостиПолитика28 февраля 2023 5:56

За сутки украинские боевики ранили девочку в Петровском районе Донецка

Под огнем ВФУ оказались шесть городов ДНР
Виктория ПОДАРОВА
Города ДНР вновь находятся под обстрелами украинских боевиков (архивное фото)

Города ДНР вновь находятся под обстрелами украинских боевиков (архивное фото)

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины за сутки порядка 39 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, обстреляв Донецк, Горловку, Ясиноватую, Макеевку и другие населенные пункты. В результате украинской агрессии ранение получил ребенок в Петровском районе Донецка. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— За прошедшие сутки поступили сведения о ранении девочки-подростка 2010 г.р. в Петровском районе Донецка. Повреждены 5 домостроений в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры, — добавили в СЦКК.

В ведомстве подчеркнули, что всего по Республике было выпущено порядка 193 боеприпасов. На донецком направлении противник совершил 29 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм. На горловском — 7 обстрелов из артиллерии 155 мм, а на ясиноватском — 3 обстрела из артиллерии 155 и 152 мм.

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