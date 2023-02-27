Глава ДНР заявил, что украинские пленные готовы воевать на стороне российских сил

В плену в ДНР находятся тысячи украинских военных. Фото: Минюст ДНР

Украинские военнослужащие, находящиеся в плену в ДНР, исчисляются тысячами. Часть из них считает долгом искупить свою вину. Об этом заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- Эта цифра исчисляется тысячами, — сказал в эфире телеканала «Россия-24» Пушилин.

Он также отметил, что часть украинских пленных, находящихся в Республике, начинает осознавать вину и считает своим долгом искупить ее. Они отправляются на поле боя на стороне российских сил в составе добровольческого батальона им. Богдана Хмельницкого.

- Очень многие из тех, кто попадает в плен, только здесь осознают, что происходит, ради чего и против кого они воюют. И осознав, что в том числе их руками совершаются военные преступления, какая-то часть их пленных — не скажу, что малая — считают правильным искупить свою вину и отправиться на поле боя защищать свою новую позицию, — заявил Пушилин.

Врио Главы ДНР добавил, что судить об успешности этого начинания можно будет позже.

Ранее сообщалось, что порядка 200 украинских военнопленных выразили готовность пополнить ряды добровольческого батальона им. Богдана Хмельницкого, формируемого в ДНР.

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