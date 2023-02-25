Младенец погиб в ДТП у административной границы ДНР

Пассажиры автомобиля серьезно пострадали в ДТП, младенец скончался в больнице. Фото: пресс-служба МВД ДНР

На автодороге, ведущей от Иловайска в направлении Кутейниково, произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. Пострадавшие пассажиры автомобиля, среди которых был двухмесячный ребенок, получили телесные повреждения и были госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики.

— В результате ДТП два пассажира автомобиля ВАЗ-2115, среди которых 2-х месячный ребенок, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу, где ребенок позже скончался от травм, — отметили в ведомстве.

В МВД Донецкой Народной Республики подчеркнули, что полицейские начали проверку по факту ДТП в Амвросиевском районе ДНР. Госавтоинспекция призвала водителей быть предельно внимательными на дорогах, выбирать безопасную скорость, учитывать состояние дорожного покрытия, а также быть предельно осторожными при совершении маневров.

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