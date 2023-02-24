ВСУ обстреляли Горловку из натовских орудий, ранена женщина

Пострадавшей занимаются медики Фото: Олег УКЛАДОВ

Украинские войска обстреляли из натовских орудий Горловку, в результате чего пострадала мирная жительница. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава местной администрации Иван Приходько.

Он уточнил, что под прицельным огнем противника оказался Калининский район города.

- В результате обстрела Калининского района Горловки со стороны украинских террористов по улице Горняцкая ранена мирная горловчанка, - проинформировал мэр.

Сообщается, что пострадавшая 1985 года рождения. Сейчас медики оказывают ей необходимую помощь.

Отметим, что по данным СЦКК, обстрел Горловки был зафиксирован в 13:50. ВСУ со стороны подконтрольного им населенного пункта Дзержинска выпустили по городу четыре снаряда натовского образца калибром 155 мм.

Напомним, что счет жертв украинских обстрелов уже идет на десятки. Так, за прошедшие сутки в ДНР под обстрелами погибли 6 мирных жителей, в том числе четыре сотрудника скорой медицинской помощи. Ранения различной степени тяжести получили 13 гражданских лиц, в том числе 10 сотрудников МЧС Республики.

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