«Каждый из них совершил отважные поступки»: Денис Пушилин присвоил шести военнослужащим звание Героя ДНР

В Республике подчеркнули вклад представленных к награде бойцов. Фото: сайт Главы ДНР

Сегодня Золотую Звезду Героя ДНР получили шесть военнослужащих, один из них - посмертно. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы Республики Денис Пушилин.

Он отметил, что каждый из этих бойцов совершил отважные поступки при освобождении Волновахи, Новоигнатовки, Рыбенского и Верхнеторецкого.

- Они разбивали глубокоэшелонированную оборону, которую противник долгие годы укреплял под Новобахмутовкой, Новоселовкой, Гольмой, - рассказал Пушилин.

В число награжденных вошел гвардии рядовой Евгений Осипов. Звание Героя ДНР ему присвоили посмертно. Военнослужащий прикрывал отход штурмовой группы в районе Новоселовки, и лишь благодаря ему подразделение смогло вовремя перегруппироваться. При смене огневой точки военнослужащий погиб. Награду военного вручили его вдове.

После награждения Денис Пушилин обсудил с бойцами инициативы Президента РФ о социальных гарантиях участникам СВО. Те высоко оценили эти предложения.

- Они заверили, что со своей стороны сделают все, чтобы пядь за пядью освобождались исторические земли России, - отметил лидер ДНР.

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