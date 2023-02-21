Жители России обязаны отстоять родной язык и культуру, передав это драгоценное наследие своим детям Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ЛНР приняли решение о проведении Года русского языка и культуры. Соответствующий указ подписал врио Главы Республики Леонид Пасечник.

Он напомнил слова Президента РФ Владимира Путина, которые были произнесены сегодня в Послании Федеральному собранию. Он сказал, что победить Россию на поле боя невозможно.

- Это знаем мы и знает враг, который бросил силы на разрушение наших фундаментальных скреп: традиций, культуры, языка. Под прицелом, прежде всего, находится молодежь. С целью сохранения исторической памяти, наших многовековых непреходящих ценностей мною принято решение о проведении в Луганской Народной Республике Года русского языка и культуры, - заявил лидер ЛНР.

По словам Пасечника, жители России обязаны отстоять родной язык и культуру, передав это драгоценное наследие своим детям.

- В этом залог нашей победы, в том числе духовной, над беспринципным врагом! - убежден он.

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