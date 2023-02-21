В Луганске презентовали проект «Умный город»

Проект представил генеральный директор акционерного общества «Цифровые платформы и решения Умного города» Алексей Голубев. Фото: газета «Республика»

В Луганске состоялась презентация проекта «Умный город» от госкорпорации «Росатом». Его представил генеральный директор акционерного общества «Цифровые платформы и решения Умного города» Алексей Голубев. Об этом сообщили в газете «Республика».

Как рассказал разработчик проекта, концепция «Умного города» - это мировой тренд, в котором хотят участвовать многие города. Они стараются выстроить эффективную систему взаимодействия между властью, бизнесом и жителями. А для этого создают муниципальные сервисы, которые способны управлять городскими пространствами и функциями. В том числе - и вопросами жилищно-коммунальной сферы.

- То есть, гражданин не ждет ответ по закону 30 дней плюс 30 дней, а администрация сразу берет в работу присланное через приложение обращение горожан, - пояснил разработчик.

По словам Голубева, сервис также поможет проанализировать работу общественного транспорта. Для этого система «Умного города» получает показания со всех транспортных средств через Глобальную навигационную спутниковую систему и автоматически отслеживает движение перевозчиков.

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