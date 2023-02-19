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НовостиПолитика19 февраля 2023 20:10

Специалисты Следственного комитета изучат факты обстрела центра Донецка

Действиям ВФУ будет дана уголовно-правовая оценка
Виктория ПОДАРОВА
Один из снарядов ВФУ повредил крышу библиотеки им. Н. К. Крупской

Один из снарядов ВФУ повредил крышу библиотеки им. Н. К. Крупской

Следователи Следственного комитета Российской Федерации рассмотрят факты, связанные с обстрелом со стороны вооруженных формирований Украины Ворошиловского района Донецка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Сегодня сообщалось о пострадавших гражданах и повреждении зданий в результате обстрелов националистами Ворошиловского района города Донецка. Указанным фактам будет дана уголовно-правовая оценка, — добавили в Следственном комитете.

Напомним, что сегодня украинские боевики открыли огонь по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка с применением РСЗО БМ-21 «Град». Обстрел велся с позиций ВФУ, расположенных в населенных пунктах Тоненькое и Авдеевка. В результате обстрелов ранения получили 11 мирных жителей, среди которых двое детей. Один человек погиб. Повреждены жилые дома, а также школа, детский сад, библиотека, магазины и торговые павильоны.

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