Специалисты Следственного комитета изучат факты обстрела центра Донецка

Один из снарядов ВФУ повредил крышу библиотеки им. Н. К. Крупской

Следователи Следственного комитета Российской Федерации рассмотрят факты, связанные с обстрелом со стороны вооруженных формирований Украины Ворошиловского района Донецка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Сегодня сообщалось о пострадавших гражданах и повреждении зданий в результате обстрелов националистами Ворошиловского района города Донецка. Указанным фактам будет дана уголовно-правовая оценка, — добавили в Следственном комитете.

Напомним, что сегодня украинские боевики открыли огонь по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка с применением РСЗО БМ-21 «Град». Обстрел велся с позиций ВФУ, расположенных в населенных пунктах Тоненькое и Авдеевка. В результате обстрелов ранения получили 11 мирных жителей, среди которых двое детей. Один человек погиб. Повреждены жилые дома, а также школа, детский сад, библиотека, магазины и торговые павильоны.

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