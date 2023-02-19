Число раненых мирных жителей в центре Донецка возросло до девяти, среди них двое детей

ВФУ нанесли массированный удар по центральным районам города. Фото: Кулемзин/ТГ

В Донецке возросло количество мирных жителей, которые получили ранения в результате обстрела центра Донецка. Жертвами украинских боевиков стали девять человек, среди которых подросток и ребенок 2014 года рождения. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В районе АС «Крытый рынок» ранена девочка 2014 и парень-подросток 2005 годов рождения. По проспекту Ватутина, 50 ранен мужчина 1964 и женщина 1938 годов рождения, по пр. Б.Хмельницкого ранена женщина 1959, по ул. Челюскинцев ранен мужчина 1962, по ул. Генерала Антонова, 3 «а» ранена женщина 1959 годов рождения, — отметили в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что на текущий момент в Донецке зафиксированы повреждения по 22 адресам, включая прямое попадание в библиотеку им. Н.К. Крупской по ул. Артема, попадания в перронный комплекс АС «Крытый рынок», торговые центры по ул. 50 лет СССР и многоквартирные жилые дома на улицах Челюскинцев, Артема, Постышева и других.

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