За сутки украинские боевики ранили подростка в Петровском районе Донецка

Украинские боевики продолжают обстреливать мирные города Донбасса (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за сутки обстреляли пять населенных пунктов Донецкой Народной Республики, выпустив 45 различных боеприпасов. Под огнем оказались Донецк, Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая и Зайцево. Ранение получил один мирный житель. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— За прошедшие сутки поступили сведения о ранении подростка 2010 года рождения в Петровском районе Донецка. Повреждено одно домостроение в Петровском районе Донецка. За истекшие сутки Представительство сообщало о 12 фактах ведения огня со стороны ВФУ, — отметили в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что на донецком направлении противник совершил 4 обстрела из артиллерии 155 мм, на горловском — 7 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм. На ясиноватском — 1 обстрел из артиллерии 155 мм.

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