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НовостиПолитика19 февраля 2023 5:50

За сутки украинские боевики ранили подростка в Петровском районе Донецка

Под огнем оказались пять населенных пунктов ДНР
Виктория ПОДАРОВА
Украинские боевики продолжают обстреливать мирные города Донбасса (архивное фото)

Украинские боевики продолжают обстреливать мирные города Донбасса (архивное фото)

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за сутки обстреляли пять населенных пунктов Донецкой Народной Республики, выпустив 45 различных боеприпасов. Под огнем оказались Донецк, Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая и Зайцево. Ранение получил один мирный житель. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— За прошедшие сутки поступили сведения о ранении подростка 2010 года рождения в Петровском районе Донецка. Повреждено одно домостроение в Петровском районе Донецка. За истекшие сутки Представительство сообщало о 12 фактах ведения огня со стороны ВФУ, — отметили в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что на донецком направлении противник совершил 4 обстрела из артиллерии 155 мм, на горловском — 7 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм. На ясиноватском — 1 обстрел из артиллерии 155 мм.

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