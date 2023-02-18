В Донбассе заявили о планах создать экономический союз с Ростовской областью

Про намерения о дальнейшем сотрудничестве между регионами рассказал врио Главы ЛНР Леонид Пасечник. Фото: ТГ/Пасечник

Создание экономического союза между Донбассом и Ростовской областью позволит восстановить потенциал новых регионов РФ. Об этом заявил врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

В беседе с журналистами он отметил, что именно со стороны Ростовской области в Донбасс следует гуманитарная помощь со всех уголков страны, там расположены центры по ее распределению.

- С губернатором Ростовской области Василием Юрьевичем Голубевым мы подписали намерение о дальнейшем сотрудничестве между регионами. Возможно, будет создан единый экономический союз Донбасс - Ростов - мы еще подумаем, как его назвать, - отметил лидер ЛНР.

По словам Пасечника, власти стараются сделать все возможное, чтобы восстановить потенциал Донбасса. А для этого работают с волонтерами и со всеми, кто готов помочь. Наиболее отличившимся активистам врио Главы ЛНР вручил в Ростове-на-Дону заслуженные награды и благодарности.

- Русские своих не бросают! - подчеркнул он.

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