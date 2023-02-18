Свердловские власти передали гуманитарную помощь защитникам Донбасса, находящимся на лечении в Макеевке

Раненым бойцам вручили продуктовые наборы. Фото: Администрация города Макеевки

В Макеевку с гуманитарной и культурной миссиями прибыла делегация из Свердловской области во главе с вице-губернатором Олегом Чемезовым и министром культуры Светланой Учайкиной. Вместе с главой администрации Макеевки Владиславом Ключаровым они навестили военнослужащих, которые проходят лечение в городской больнице. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Там уточнили, что раненым бойцам были вручены продуктовые наборы. В администрации также рассказали о помощи самому городу, которую не единожды оказывал регион-шеф.

Так, почти год назад здание административного корпуса этого медучреждения пострадало в результате обстрела ВСУ. И именно свердловчане помогли его восстановить.

- Символично, что делегация из региона-шефа приехала сюда с другой гуманитарной миссией - поддержать наших защитников. Помощь Свердловской области всегда своевременная и актуальная, - подчеркнул мэр Макеевки Владислав Ключаров.

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