В Макеевке полицейские задержали двух товарищей, ограбивших четыре магазина и ломбард

Полицейские задержали товарищей, ограбивших четыре магазина и ломбард. Фото: МВД ДНР

Правоохранители задержали двух уроженцев Константиновки, совершивших пять ограблений торговых точек и ломбарда в Макеевке. Об этом сообщили в пресс-службе Макеевского горуправления МВД Донецкой Народной Республики.

- Добычей фигурантов стали деньги и ювелирные изделия. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила около четырех миллионов рублей, - отмечается в сообщении.

Подозреваемых доставили в полицию. 34-летние мужчины дали признательные показания.

Следователи возбудили уголовные дела по пунктам «а», «б», «в» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба») и пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»). Злоумышленникам грозит тюрьма на срок до 10 лет с выплатой штрафа в размере до 1 млн. рублей.

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