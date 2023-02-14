«Эта дата не меркнет в памяти луганчан»: Леонид Пасечник поздравил земляков с 80-й годовщиной освобождения Ворошиловграда от фашистов

Руководитель Республики подчеркнул, что жители Луганщины всегда будут гордиться подвигом своих предков. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

Врио Главы ЛНР Леонид Пасечник поздравил земляков с 80-й годовщиной освобождения Ворошиловграда от фашистов.

- Эта дата, когда город отметил свой второй день рождения, не меркнет в памяти луганчан, - заявил он.

По словам Пасечника, жители Луганщины с огромной благодарностью вспоминают фронтовиков, изгнавших гитлеровцев с луганской земли, и глубоко чтут тружеников тыла, кто обеспечивал оборону, работал в госпиталях и возрождал разрушенный нацистами город.

Руководитель Республики подчеркнул, что луганчане всегда будут гордиться подвигом своих предков. Пример дедов и прадедов дает им силы бороться за свою землю сегодня.

- Мы ни за что не позволим вновь поднявшим голову нацистам ходить по нашей земле, очернять имена и разрушать могилы освободителей! - заявил лидер ЛНР.

Леонид Пасечник пожелал всем жителям Республики скорейшей Победы и мира, а Луганску - процветания и благополучия.

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