«Эта дата не меркнет в памяти луганчан»: Леонид Пасечник поздравил земляков с 80-й годовщиной освобождения Ворошиловграда от фашистов

Руководитель Республики подчеркнул, что жители Луганщины всегда будут гордиться подвигом своих предков. Фото: пресс-служба Главы ЛНР
Врио Главы ЛНР Леонид Пасечник поздравил земляков с 80-й годовщиной освобождения Ворошиловграда от фашистов.
- Эта дата, когда город отметил свой второй день рождения, не меркнет в памяти луганчан, - заявил он.
По словам Пасечника, жители Луганщины с огромной благодарностью вспоминают фронтовиков, изгнавших гитлеровцев с луганской земли, и глубоко чтут тружеников тыла, кто обеспечивал оборону, работал в госпиталях и возрождал разрушенный нацистами город.
Руководитель Республики подчеркнул, что луганчане всегда будут гордиться подвигом своих предков. Пример дедов и прадедов дает им силы бороться за свою землю сегодня.
- Мы ни за что не позволим вновь поднявшим голову нацистам ходить по нашей земле, очернять имена и разрушать могилы освободителей! - заявил лидер ЛНР.
Леонид Пасечник пожелал всем жителям Республики скорейшей Победы и мира, а Луганску - процветания и благополучия.
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