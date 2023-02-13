С декабря жители ЛНР обменяли более 13 тысяч водительских удостоверений на российские

Подать документы на замену удостоверений или номеров можно в любом МРЭО ЛНР. Фото: ЛИЦ

В подразделения МРЭО Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД ЛНР продолжают принимать документ на обмен водительских удостоверений, а также регистрационных документов и номерных знаков. С декабря 2022 года было выдано уже более 13 тысяч российских документов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Луганской Народной Республики.

— Обменять регистрационные документы, номерные знаки и водительские удостоверения можно в любом межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе Госавтоинспекции республики независимо от места регистрации и проживания. Для удобства граждан увеличено время работы подразделений. Обращаем внимание, что для сдачи документов предусмотрена предварительная запись, — добавили в ведомстве.

Для обмена документов и знака в МРЭО необходимо предоставить паспорт гражданина Российской Федерации или вид на жительство в Российской Федерации, документы, подтверждающие постоянное проживание на территории ЛНР, а также прошлые удостоверения и номерные знаки.

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