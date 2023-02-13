Количество раненых в Кировском районе Донецка возросло до пяти

Еще четыре мирных жителя, в том числе подросток, пострадали в результате украинского обстрела Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Число раненых мирных жителей в Кировском районе Донецка возросло до пяти. По уточненной информации, еще три женщины получили ранения различной степени тяжести, а подросток получил контузию. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— По дополнительной информации, в результате обстрела Кировского района также получили ранения женщины 1964, 1980 и 1997 годов рождения. По улице Абакумова также получил контузию подросток 2010 года рождения, — отметил мэр.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины добавили, что прямое попадание снаряда зафиксировано в частный жилой дом на улице Михайловская. Повреждены дома на улицах Абакумова, Прудовая и Махарадзе. Также зафиксированы повреждения теплотрассы г/б №25.

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