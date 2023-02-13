60 специалистов из ДНР и ЛНР пройдет стажировку «Дорога домой» в Москве

Система защиты детства в новых регионах России создается практически заново. Фото: Толстыкина/ТГ

В стажировке «Дорога домой», которую организовали общественная организация «Наши дети» и Общероссийский народный фронт, примут участи 60 специалистов из Донецкой и Луганской Народных Республик. Директора детских домов и интернатов и сотрудники министерств пройдут емкую и разноплановую программу. Об этом рассказала уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

— Система защиты детства в новых российских регионах сейчас создается во многом заново. Новая нормативная база, новые возможности. На стажировке коллеги напитаются тем, что задаст общие ориентиры и превратится в энергию изменений, — отметила детский омбудсмен.

Мария Львова-Белова добавила, что участников стажировки ждет интересная программа с полным погружением, а проект этой стажировки победил в специальном конкурсе на получение президентских грантов.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Еще 10 военнослужащих ЛНР возвращаются домой из украинского плена

Защитники уже получили медицинскую и психологическую помощь (подробнее)