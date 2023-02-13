Первым заказом Харцызского трубного завода после месяцев простоя стали трубы для нового водовода в ДНР

Последние погонные метры труб, изготовленные в Харцызске, уже доставили на стройплощадку. Фото: кадр из видео Марата Хуснуллина

В Харцызске возобновил работу трубный завод. Его первым заказом после месяцев простоя стали трубы для водовода из реки Дон в ДНР, последние погонные метры которых уже доставили на строительную площадку. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

— Строительство такого масштабного проекта в такие сжатые сроки — это сложнейшая задача, аналог которой сложно найти. При этом работа идет, ведь сегодня водоснабжение региона — это одна из ключевых задач, которая сказывается на уровне жизни граждан, — отметил зампред.

Марат Хуснуллин подчеркнул, что трубный завод это — хороший пример работ по восстановлению экономики региона.

— Несколько месяцев завод простоял без работы, а сейчас выпускает качественную продукцию для одного из важнейших объектов водоснабжения в регионе, — добавил Хуснуллин.

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