Украинские боевики ранили женщину в Кировском районе Донецка

Еще один мирный жить пострадал в результате обстрелов ВФУ Республики (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины вновь нанесли удар по Кировскому району Донецка. В результате обстрела ранение получила мирная жительница. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

— ВФУ нанесли удар по Кировскому району Донецка, ранена женщина. Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности, — отметили в Штабе.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины добавили, что за два часа, в том числе по Кировскому району города, было выпущено 24 снаряда калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций вооруженных формирований Украины, расположенных в населенных пунктах Желанное первое, Курахово и Ласточкино.

Напомним, что за сутки обстрелам украинских боевиков подверглись четыре населенных пункта в Республики. Мирный житель в Александровке получил ранение.

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