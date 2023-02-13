В 2023 году в Мариуполе восстановят более 10 детских садов и 6 школ

В Мариуполе продолжают строить и ремонтировать поврежденные здания. Фото: Хуснуллин/ТГ

В нынешнем году в Мариуполе планируют отремонтировать еще шесть школ, а также десять детских садов. Мирные жители постепенно возвращаются в город, а задача власти — не допустить дефицита мест в образовательных учреждениях. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев.

— Радует то, что выехавшие во время боев за город мариупольцы возвращаются домой. Это видно по наполняемости учебных заведений. С сентября по декабрь в город вернулись и приступили к занятиям около 600 детей. Очередь в детские сады выросла на 1000 человек, — сообщил Солнцев.

Зампред добавил, что в приморском городе также планируют привести в порядок морской лицей и завершить капремонт Центра детского и юношеского творчества.

— Делаем все, чтобы компенсировать дефицит мест в детсадах и не допустить его появления в школах, — подчеркнул Евгений Солнцев.

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