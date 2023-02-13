Количество неотапливаемых домов в ДНР за неделю снизилось в два раза

Ремонтные бригады продолжают оперативно устранять прорывы на теплотрассах в ДНР

За неделю в Донецкой Народной Республике более чем в два раза снизилось количество многоквартирных домов, не получающих тепло. Руководители соответствующих ведомств продолжают ночевать в таких домах, чтобы оперативно влиять на ситуацию. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин по итогам еженедельного оперативного совещания с членами Правительства, руководителями органов исполнительной власти, главами городов и районов.

— Ситуация пока далека от нормальной, но за неделю количество многоквартирных домов, не получающих тепло, снизилось в два раза. Уверен, сказался и контроль над тем, ночуют ли соответствующие руководители в неотапливаемых квартирах по установленному графику. Проверили – ночуют, — рассказал лидер Республики.

Денис Пушилин добавил, что сейчас в Донецке не работают три котельные из-за прорывов на теплотрассах, однако ремонтные бригады продолжают устранять аварии.

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