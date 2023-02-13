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НовостиПолитика13 февраля 2023 5:57

За сутки украинские боевики ранили одного мирного жителя в ДНР

Под обстрелом оказались четыре населенных пункта Республики
Виктория ПОДАРОВА
Украинские боевики продолжают обстреливать жилые кварталы городов Республики (архивно фото)

Украинские боевики продолжают обстреливать жилые кварталы городов Республики (архивно фото)

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за сутки обстреляли четыре населенных пункта Республики, включая Горловку, Донецк и Александровку. В результате украинской агрессии один мирный житель получил ранения. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— За прошедшие сутки поступили сведения о ранении гражданского лица – мужчины, в Александровке. Повреждены 3 домостроения в Александровке, — отметили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что на донецком направлении противник совершил 19 обстрелов из артиллерии 155 мм. На горловском — 11 обстрелов из артиллерии 152 мм, минометов 120 мм. Всего вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по Донецкой Народной Республике 146 различных боеприпасов.

Напомним, что вчера ночью в Мариуполе прогремел мощный взрыв. Волна была такой силы, что в домах жителей задрожали окна. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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