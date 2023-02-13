За сутки украинские боевики ранили одного мирного жителя в ДНР

Украинские боевики продолжают обстреливать жилые кварталы городов Республики (архивно фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за сутки обстреляли четыре населенных пункта Республики, включая Горловку, Донецк и Александровку. В результате украинской агрессии один мирный житель получил ранения. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— За прошедшие сутки поступили сведения о ранении гражданского лица – мужчины, в Александровке. Повреждены 3 домостроения в Александровке, — отметили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что на донецком направлении противник совершил 19 обстрелов из артиллерии 155 мм. На горловском — 11 обстрелов из артиллерии 152 мм, минометов 120 мм. Всего вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по Донецкой Народной Республике 146 различных боеприпасов.

Напомним, что вчера ночью в Мариуполе прогремел мощный взрыв. Волна была такой силы, что в домах жителей задрожали окна. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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