В ДНР в первый же день проверки выявили нарушителей, завысивших цену продажи питьевой воды на разлив

В торговой точке выявили нарушения, о чем были уведомлены правоохранительные органы. Фото: ТГ/Мингазов

В Донецкой Народной Республике начались рейды по точкам продажи питьевой воды на разлив после того, как власти объявили о предельно допустимой цене на нее в размере 3,5 рубля за литр. В первый же день проверки были обнаружены нарушители. Об этом сообщил в своем телеграм-канале вице-премьер ДНР Рустам Мингазов.

- Прямо во время рейда к нам в комментариях обратились с жалобой на завышенные цены в городе Моспино, куда мы оперативно выехали. В одном из магазинов обнаружили воду по завышенной цене. В торговой точке были выявлены нарушения, о чем были уведомлены правоохранительные органы, - проинформировал он.

По словам Мингазова, в большинстве магазинов Республики цена на воду сейчас действительно соответствует значениям, установленным властями.

- В маленьких магазинах вода стоит 3,5 рубля, а в торговых сетях - 3 рубля за литр, - уведомил вице-премьер.

Он также добавил, что в проведении рейда участвовали представители Правительства, Роспотребнадзора, МВД, Минэкономразвития, Минпромторга, Минагропрома. И подчеркнул - проверки продолжатся.

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