«Ничего Ринату Ахметову на Донбассе не принадлежит»: Денис Пушилин рассказал о механизме национализации предприятий украинских олигархов

Имущество украинских олигархов переходит государству Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Решение о механизме национализации предприятий украинских олигархов в Донбассе принято - все они перешли в собственность РФ. Об этом рассказал врио Главы Республики Денис Пушилин во время встречи с журналистами, блогерами и представителями общественности в Москве.

- Ничего Ринату Ахметову на Донбассе уже не принадлежит. Все это собственность государства. Все соответствующие решения уже приняты, - заявил он.

По словам Пушилина, данные предприятия продолжат работу, для этого есть утвержденная российскими властями процедура.

- Как это будет происходить? Будет проводиться доверительное управление, то есть эта процедура запущена, - ответил он на вопросы журналистов.

Дени Пушилин добавил, что помимо Рината Ахметова есть значительный санкционный список «негодяев», чье имущество будет передано государству.

- Врагам и преступникам не место в плане ведения бизнеса на нашей территории, - подчеркнул врио Главы ДНР.

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