В Макеевке на одной из шахт запустили новый очистной забой

Эта лава стала первой, запущенной в Республике в текущем году. Фото: ШУ «Донбасс»

В Министерстве угля и энергетики ДНР сообщили про введение в эксплуатацию нового очистного забоя на угледобывающем предприятии Макеевки - ООО «Горняк-95».

Представители госкомиссии, которая осуществляла приемку очистного забоя, рассказали, что эта лава, ставшая первой запущенной в Республике в 2023 году, была смонтирована в полном соответствии с правилами промышленной безопасности. Противоаварийная защита находится здесь в норме.

- Она принята с оценкой «отлично», - заявили в профильном министерстве.

Уточняется, что длина нового очистного забоя составляет 150 метров, а запасы выемочного поля - 105 тысяч тонн угля. Планируется, что в среднем в месяц горянки смогут добывать на-гора 4500 тонн высококачественного коксующегося угля. Также известно, что очистной забой оснащен выемочным комбайном «Кировец» и скребковым конвейером СК-38.

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