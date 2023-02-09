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НовостиПолитика8 февраля 2023 22:04

Украинские боевики ранили девочку 2021 года рождения в Кировском районе Донецка

Ранения также получил еще один мирный житель
Виктория ПОДАРОВА
Украинские боевики вновь нанесли удар по мирным кварталам города (архивное фото)

Украинские боевики вновь нанесли удар по мирным кварталам города (архивное фото)

Вооруженные формирования Украины вечером, 8 февраля открыли огонь по кировскому Району Донецка. В результате обстрела ранение получил ребенок 2021 года рождения, а также мужчина. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Керамической, 15 пострадали мужчина 1989 года рождения и ребенок-девочка 2021 года рождения. Также зафиксировано повреждение многоквартирного жилого дома по тому же адресу, — отметили в ведомстве.

СЦКК ДНР добавили, что по Кировскому району было выпущено 4 снаряда калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций ВФУ, расположенных в населенном пункте Галициновка.

Напомним, что ранее украинские боевики нанесли удар по Ленинскому району Донецка с применением реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате серьезно пострадало здание бывшего кинотеатра «Сталь» на улице Ивана Ткаченко.

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