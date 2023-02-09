Украинские боевики ранили девочку 2021 года рождения в Кировском районе Донецка

Украинские боевики вновь нанесли удар по мирным кварталам города (архивное фото)

Вооруженные формирования Украины вечером, 8 февраля открыли огонь по кировскому Району Донецка. В результате обстрела ранение получил ребенок 2021 года рождения, а также мужчина. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Керамической, 15 пострадали мужчина 1989 года рождения и ребенок-девочка 2021 года рождения. Также зафиксировано повреждение многоквартирного жилого дома по тому же адресу, — отметили в ведомстве.

СЦКК ДНР добавили, что по Кировскому району было выпущено 4 снаряда калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций ВФУ, расположенных в населенном пункте Галициновка.

Напомним, что ранее украинские боевики нанесли удар по Ленинскому району Донецка с применением реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате серьезно пострадало здание бывшего кинотеатра «Сталь» на улице Ивана Ткаченко.

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