Жителям ДНР стало доступно оформление льготной ипотеки под 2% годовых

Первоначальный взнос по программе льготной ипотеки для новых субъектов РФ составит 10%. Фото: Минстрой ДНР

Граждане Российской Федерации могут оформить ипотеку под 2% годовых при покупке имущества в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Госпрограмма для новых регионов по приобретению и строительству жилья будет действовать до 2030 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

— Жители Донецкой Народной Республики с текущего года могут воспользоваться льготными условиями при оформлении ипотеки для приобретения и строительства жилья. Сумма кредита составляет от 500 000 до 6 000 000 рублей, первоначальный взнос – 10% от стоимости объекта. Срок кредита – от 36 до 360 месяцев, — отметили в Минстрое ДНР.

Напомним, что премьер-министр России Михаил Мишустин 3 января 2023 года подписал постановление о запуске льготной ипотечной программы для Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Власти ДНР поблагодарили Владимира Путина и Правительство Российской Федерации за это важное и своевременное решение.

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