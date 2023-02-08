«Его имя бессмертно, а жизненный путь стал символом храбрости»: в ДНР почтили память Михаила Толстых

Ранее в Донецке памятный знак Герою ДНР. Фото: Бидевка/ТГ

В Донецкой Народной Республике почтили память погибшего командира Михаила Толстых с позывным «Гиви». Его жизненный путь стал символом храбрости и отваги донбасского ополчения. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин.

— Шесть лет, как нет с нами Михаила Толстых... Его имя бессмертно, а жизненный путь стал символом храбрости и отваги донбасского ополчения. Гиви мечтал о воссоединении с Россией, его целью был полный разгром врага, — отметил Денис Пушилин.

Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка также высоко оценил пример патриотизма Героя Донецкой Народной Республики.

— Шесть лет назад Гиви не стало, но его пример патриотизма, искренней любви к родному краю, умения добиваться поставленных целей и одерживать победы, уверен, вдохновляет и сегодня многих защитников Родины на героические поступки, — подчеркнул Бидевка.

Напомним, что Михаил Толстых был убит 8 февраля 2017 года в своем кабинете на базе батальона «Сомали» недалеко от Донецка. Было установлено, что в кабинете сработала заранее заложенная бомба.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сахалинская область восстановит в Шахтерске 30 объектов в 2023 году

Благодаря строителям из региона-шефа в городе уже восстановлено 100 объектов (подробнее)