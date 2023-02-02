МВД ДНР продолжает работу и будет находиться в подчинении у МВД России до упразднения

Указ Главы ДНР вступил в силу со 2 февраля (архивное фото). Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Указом Главы Донецкой Народной Республики Министерство внутренних дел Донецкой Народной Республики продолжает свою деятельность и будет находиться в подчинении у МВД России. Соответствующий указ №22 опубликован на официальном сайте Дениса Пушилина.

— В целях обеспечения законности и правопорядка на территории ДНР постановляю определить, что до упразднения в установленном порядке Министерство внутренних дел МВД продолжает свою деятельность и находится в оперативном подчинении Министерства внутренних дел по ДНР МВД России, — сказано в документе.

Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, что ранее временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин подписал указ, согласно которому в зону влияния и ответственности Шахтерска временно включены села Клещиевка, Краснополье и Благодатное. Соответствующий указ также опубликован на сайте лидера Республики.

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