За неполный год в новых регионах России восстановили более 60 больниц

Строители возвели уже два этажа будущего перинатального центра в Донецке. Фото: t.me/mkhusnullin

За неполный год в новых субъектах Российской Федерации отремонтировали 64 больницы, порядка 100 находятся в процессе восстановления. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

— Ряд объектов в новых регионах России требует особого внимания. Среди них – медицинские. В Донецке по указу Президента Владимира Путина активно идет строительство перинатального центра. Уже приступили ко второму этажу. Всего их будет шесть, а работы планируем завершить до конца года, — добавил зампред Правительства.

Напомним, что ранее в Волновахе отремонтировали и сдали в эксплуатацию отделение трансфузиологии. По заказу Ямало-Ненецкого автономного округа в станции переливания кровли восстановили и утеплили стены, отремонтировали кровлю, вставили новые окна, а также доставили и установили новое медицинское оборудование.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Золотое и Катериновку в ЛНР доставили 14 тонн гумпомощи

Помощь жителям передал Госрезерв ЛНР и МЧС России (подробнее)