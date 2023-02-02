В Золотое и Катериновку в ЛНР доставили 14 тонн гумпомощи

Всего гумпомощь в Золотом и Катериновке получили более 2400 местных жителей. Фото: пресс-служба администрации Первомайска

Агентство по государственным резервам (Госрезерв) ЛНР и МЧС России передали 14 тонн гуманитарной помощи жителям города Золотое и села Катериновки Попаснянского района Луганской Народной Республики. Об этом сообщил глава администрации Первомайска Сергей Колягин.

— В освобожденных поселках города Золотое и в селе Катериновка активисты и сотрудники администрации закончили выдачу гуманитарной помощи от Госрезерва и МЧС РФ. За две недели выдачи гуманитарную помощь получили 2 450 человек, общий вес гуманитарного груза составил почти 14 тонн, — рассказал мэр.

Сергей Колягин поблагодарил активистов, которые помогали принимать, разгружать и раздавать гуманитарные наборы.

Жители поселков Тошковка и Нижнее в ЛНР также получили гуманитарную помощь от Госрезерва и ЛНР. В состав гумконвоя вошли продуктовые наборы, которые получили 650 местных жителей. Общий вес гуманитарной помощи составил 5 тонн.

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