Украинские боевики убили мирного жителя во Владимировке

Украинские боевики продолжают убивать мирных жителей Донбасса (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Владимировка в Донецкой Народной Республике. В результате обстрела погиб один мирный житель. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

— ВФУ обстреляли Владимировку, погиб 1 мирный житель и еще 1 получил ранения. Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности, — добавили в ведомстве.

Напомним, что украинские боевики за сутки 18 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. На донецком направлении было зафиксировано девять обстрелов, на горловском — пять, на ясиноватском — четыре. В результате украинской агрессии был поврежден один дом в Александровке. К счастью, за прошедшие сутки сведения о погибших и пострадавших не поступали. Всего под огнем ВФУ оказались шесть населенных пунктов ДНР, включая Донецк, Ясиноватую, Горловку и Минеральное.

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