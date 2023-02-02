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НовостиПолитика2 февраля 2023 12:40

Украинские боевики убили мирного жителя во Владимировке

Еще один мужчина получил ранения
Виктория ПОДАРОВА
Украинские боевики продолжают убивать мирных жителей Донбасса (архивное фото)

Украинские боевики продолжают убивать мирных жителей Донбасса (архивное фото)

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Владимировка в Донецкой Народной Республике. В результате обстрела погиб один мирный житель. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

— ВФУ обстреляли Владимировку, погиб 1 мирный житель и еще 1 получил ранения. Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности, — добавили в ведомстве.

Напомним, что украинские боевики за сутки 18 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. На донецком направлении было зафиксировано девять обстрелов, на горловском — пять, на ясиноватском — четыре. В результате украинской агрессии был поврежден один дом в Александровке. К счастью, за прошедшие сутки сведения о погибших и пострадавших не поступали. Всего под огнем ВФУ оказались шесть населенных пунктов ДНР, включая Донецк, Ясиноватую, Горловку и Минеральное.

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