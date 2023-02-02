В зону влияния и ответственности Шахтерска временно включены три села

Русский освободительный марш продолжается (архивное фото)
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Указом временно исполняющего обязанности Главы Донецкой Народной Республики в зону влияния и ответственности горда Шахтерска включены три ранее освобожденных села. Соответствующий указ № 25 опубликован на официальном сайте Дениса Пушилина и вступает в силу со дня его официального опубликования, то есть с сегодняшнего дня.
— В связи с освобождением территорий, ранее временно находившихся под контролем Украины, в целях обеспечениях закона и порядка, нормальной жизнедеятельности, а также функционирования предприятий, в зону влияния и ответственности Шахтерска включены села Клещиевка, Краснополье и Благодатное, — сказано в документе.
Напомним, что ранее Денис Пушилин включил освобожденные села и поселки под Артемовском в зону влияния местных администраций ДНР. К администрации Шахтерска тогда отнесли село Андреевку, а мэрии Горловки было поручено временно руководить поселком городского типа Курдюмовка и поселком Перше Травня.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.
Читайте также
Специалисты военстроя Минобороны России запустили новый водовод в ДНР
Он свяжет скважину поселка Кипучая Криница и водозаборный узел «Южный» в Донецке (подробнее)