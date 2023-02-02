В зону влияния и ответственности Шахтерска временно включены три села

Русский освободительный марш продолжается (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Указом временно исполняющего обязанности Главы Донецкой Народной Республики в зону влияния и ответственности горда Шахтерска включены три ранее освобожденных села. Соответствующий указ № 25 опубликован на официальном сайте Дениса Пушилина и вступает в силу со дня его официального опубликования, то есть с сегодняшнего дня.

— В связи с освобождением территорий, ранее временно находившихся под контролем Украины, в целях обеспечениях закона и порядка, нормальной жизнедеятельности, а также функционирования предприятий, в зону влияния и ответственности Шахтерска включены села Клещиевка, Краснополье и Благодатное, — сказано в документе.

Напомним, что ранее Денис Пушилин включил освобожденные села и поселки под Артемовском в зону влияния местных администраций ДНР. К администрации Шахтерска тогда отнесли село Андреевку, а мэрии Горловки было поручено временно руководить поселком городского типа Курдюмовка и поселком Перше Травня.

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