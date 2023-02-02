В ДНР подготовят законодательную базу для регулирования цен в крупных и мелких торговых сетях

Вопрос с ценами в Республике находится на личном контроле Дениса Пушилина и Виталия Хоценко (архивное фото) Фото: Елена Лебедева

Первый зампред Правительства ДНР провел рейд по продуктовым магазинам в Мариуполе. В этот раз проверяющие посетили не только магазины крупных торговых сетей, но и маленькие торговые точки. Изменения заметны — в супермаркетах стоимость продуктов снижена, есть товары с «желтыми ценниками». Сейчас в Республике готовят нормативно-правовые акты, которые позволят регулировать цены на законодательном уровне. Об этом рассказал первый зампред Правительства ДНР Рустам Мингазов.

— Сразу заметно, как хорошо отработали торговые сети: стоимость снижена, есть товары с «желтыми ценниками», в магазинах ажиотаж - люди идут за приемлемыми ценами в торговые сети. По маленьким магазинам ситуация сложнее: цены на все позиции снижены, но все равно отличаются от установленных. Проблему мы видим и решаем, — рассказал Мингазов.

Первый зампред призвал жителей подключаться к мониторингу, чтобы стоимость на социальные товары не поменялась после отъезда проверяющих.

— Сейчас готовим соответствующие нормативно-правовые акты, которые позволят на законодательном уровне регулировать цены не только в крупных сетях. Вопрос ценообразования — это тема, которая находится на личном контроле у Главы Республики и Председателя Правительства. Поэтому будем и дальше продолжать рейды и следить за тем, чтобы бизнес не наживался на наших гражданах! — добавил он.

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