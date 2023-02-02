Денис Пушилин обсудил с губернатором Камчатского края план восстановления Светлодарска и Мироновского

Регионы-шефы продолжают помогать в восстановлении Республики. Фото: кадр из видео t.me/pushilindenis

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин обсудил с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым и членами Правительства объем работ, который предстоит выполнить в освобожденных Светлодарске и Мироновском. Ранее Камчатский край уже взял шефство над этими населенными пунктами и доставил в Республику коммунальную технику для восстановления. Об этом рассказал врио Главы ДНР в своем телеграм-канале.

— Один из самых дальних от нас регионов – Камчатский край – несмотря на расстояние, участвует в восстановлении Республики. Он уже передал коммунальную технику, дизель-генератор, медикаменты, продуктовые наборы, приборы для обогрева и приготовления пищи, оргтехнику для школ. Для ребят организовали отдых и вручили новогодние подарки, — отметил Денис Пушилин.

Врио Главы Республики добавил, что в освобожденных городах планируют восстановить школу, дороги, детский сад и спортивный комплекс.

— Жители подшефных населенных пунктов должны к осени увидеть результат – очень правильная установка. Уверен, все получится! — подчеркнул Денис Пушилин.

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