В ДНР почтили память погибшего Арсена Павлова, которому сегодня исполнилось бы 40 лет

командиру знаменитого батальона могло бы исполнится 40 лет. Фото: t.me/pushilindenis

Сегодня первому командиру батальона «Спарта» Арсену Павлову «Мотороле» могло бы исполниться 40 лет. Он был сильным, мужественным и решительный человеком. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

— Он многое сделал для свободы Донбасса. Отважный, сильный, решительный и мужественный – именно таким мы запомнили Моторолу. А бойцы «Спарты» с честью продолжают дело своего первого командира…— рассказал Денис Пушилин.

Напомним, что Арсен Павлов (позывной «Моторола») погиб 16 октября 2016 года в подъезде собственного дома в центре Донецка вместе со своим охранником. Смерть наступила в результате подрыва взрывного устройства, расположенного в лифте. К расследованию ЧП были привлечены сотрудники МВД и МГБ. Инцидент был квалифицирован как теракт. В Донецкой Народной Республике открыли бюст Арсену Павлову «Мотороле» на Аллее Героев.

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