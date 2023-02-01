Денис Пушилин встретился с Виктором Бутом, который впервые приехал в ДНР

Денис Пушилин встретился с российским бизнесменом Виктором Бутом. Фото: ТГ/Пушилин

Сегодня, 1 февраля, врио Главы ДНР Денис Пушилин встретился с российским бизнесменом Виктором Бутом, который впервые приехал в Республику.

- Обсудили, как навязывают миру свою политику США, от беспредела которых пострадал сам Виктор. Сошлись во мнении, что Украину заманивали западными ценностями, а результат мы видим обратный: «украинизация» Европы, - написал в своем телеграм-канале Пушилин.

Он отметил, что страны ЕС в угоду США ведут политику, противоречащую интересам их народов. А Украина демонстрирует степень угодничества.

Также руководитель региона принял делегацию ЛДПР, которая передала для бойцов из ДНР беспилотники и антидроновые ружья – то, что всегда востребовано на передовой.

Кроме этого сегодня на учредительной конференции местного отделения ЛДПР в Енакиево Виктор Бут заявил, что готов принять участие в работе новой структуры РФ.

- Было обсуждение на уровне Государственной Думы о том, что возникла необходимость создать именно федеральный орган, который бы занимался помощью всем россиянам, попавшим в сложные ситуации, особенно за рубежом, - заявил Бут.

Напомним, Виктор Бут 8 декабря был освобожден из американской тюрьмы, где находился по ложному обвинению.

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