В ДНР планируют внедрить региональный инвестиционный стандарт для привлечения бизнеса

Такие меры помогут устранить административные барьеры, которые сдерживают инвестирование и развитие предпринимательства в Республике
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
В ДНР для привлечения бизнеса планируют внедрить региональный инвестиционный стандарт. Об этом сообщили в ДАН со ссылкой на Министерство экономического развития Республики.
Там пояснили, что любой инвестор, в первую очередь, хочет минимизировать свои риски, а это могут обеспечить только верховенство права, институциональная среда и стабильное законодательство.
- В краткосрочной перспективе планируется формирование и внедрение регионального инвестиционного стандарта, направленного на упрощение ведения бизнеса и обеспечение единых входных точек для инвестора, - заявили в ведомстве.
Уточняется, что такие меры помогут устранить административные барьеры, которые сдерживают инвестирование и развитие предпринимательства, к примеру, благодаря упрощению регистрации и выдачи разрешительных документов, активизации финансово-кредитных механизмов поддержки инвесторов и обеспечению для них равноценных условий, а также созданию привлекательных площадок для развития бизнеса.
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