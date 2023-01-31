В девяти регионах ЛНР открыли дополнительные отделения МФЦ

К 6 февраля подразделения центра начнут регистрировать права на недвижимость и предоставлять услуги по линии МВД Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В девяти регионах Луганской Народной Республики открыли дополнительные отделения Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Республики.

Там уточнили адреса данных подразделений центра.

- В ЛНР с 1 февраля 2023 года будут открыты дополнительные отделения МФЦ по следующим адресам:

Ровеньки, улица Ленина, 41;

Антрацит, улица Ленина, 1;

Перевальск, улица Ленина, 21;

Алчевск, улица Запорожская, 161;

Первомайск, улица Макушкина, 1а;

Лутугино, улица Крупской, 15;

пгт Марковка, улица Ленина, 22;

Счастье, улица Ленина, 6;

Красный Луч, улица Карла Маркса, 6, - заявили в Правительстве Республики.

В пресс-службе добавили, что на протяжении месяца на территории Республики приступят к работе еще 7 отделений МФЦ. С 6 февраля подразделения центра начнут регистрировать права на недвижимость и предоставлять услуги по линии МВД.

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