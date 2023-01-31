В девяти регионах ЛНР открыли дополнительные отделения МФЦ

К 6 февраля подразделения центра начнут регистрировать права на недвижимость и предоставлять услуги по линии МВД
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В девяти регионах Луганской Народной Республики открыли дополнительные отделения Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Республики.
Там уточнили адреса данных подразделений центра.
- В ЛНР с 1 февраля 2023 года будут открыты дополнительные отделения МФЦ по следующим адресам:
Ровеньки, улица Ленина, 41;
Антрацит, улица Ленина, 1;
Перевальск, улица Ленина, 21;
Алчевск, улица Запорожская, 161;
Первомайск, улица Макушкина, 1а;
Лутугино, улица Крупской, 15;
пгт Марковка, улица Ленина, 22;
Счастье, улица Ленина, 6;
Красный Луч, улица Карла Маркса, 6, - заявили в Правительстве Республики.
В пресс-службе добавили, что на протяжении месяца на территории Республики приступят к работе еще 7 отделений МФЦ. С 6 февраля подразделения центра начнут регистрировать права на недвижимость и предоставлять услуги по линии МВД.
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