ВФУ обстреляли Иловайск из РСЗО, на месте работают экстренные службы

Ранее украинские боевики уже несколько раз обстреливали Иловайск (архивное фото)

Вооруженные формирования Украины вновь открыли огонь по Иловайску, выпустив семь ракет из реактивной системы залпового огня. Жертв пока не зафиксировано, на месте работают экстренные службы. Об этом сообщила мэр города Харцызска, в подчинении которого находится Иловайск, Виктория Жукова.

— Произошёл очередной обстрел Иловайска, информация по разрушениям уточняется. Пострадавших в Иловайске пока, слава Богу, не зафиксировано. Обследование службами продолжается, — отметила глава города.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины добавили, что обстрел Иловайске велся с позиций украинских боевиков, расположенных в Константиновке. Всего по городу было выпущено семь ракет из РСЗО.

Напомним, что 28 января обстрелу подвергся также Кировский район Донецка. В результате украинской агрессии были повреждены несколько частных жилых домов и хозяйственные постройки.

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