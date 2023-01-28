Второй мирный житель за день подорвался на противопехотной мине «Лепесток» в Донецке

При обнаружении ВОП звоните в МЧС по номеру 101. Фото: СЦКК ДНР

Мирный житель 1994 года рождения подорвался на запрещенной противопехотной мине «Лепесток». Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Любарского, 1 в Кировском районе Донецка в результате подрыва на мине ПФМ «Лепесток» пострадал мужчина 1994 года рождения, — отметили в СЦКК.

Напомним, что ранее в Петровском районе города подросток 2009 года рождения подорвался на мине ПФМ-1 «Лепесток». Пострадавшего госпитализировали в Республиканский травматологический центре.

При обнаружении взрывоопасных предметов, в том числе мин «Лепесток» необходимо звонить в МЧС по номеру 101. Не пытайтесь самостоятельно передвинуть или обезвредить ВОП. При детонации противопехотных мин можно получить серьезные травмы конечностей или даже погибнуть.

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