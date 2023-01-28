Бурятия продолжает ремонт водовода в подшефном Старобешевском районе ДНР

Бурятия продолжает помогать подшефному Старобешевскому району. Фото: «Русский центр»

Капитальный ремонт водовода Кипучая Криница – Старобешево продолжается. В ремонтных работах участвует подрядная организация из региона-шефа Республики Бурятии. Об этом сообщил глава администрации Старобешево Николай Михайлов.

— ремонт выполняет подрядная организация ООО «Строительное управление» из Улан-Удэ Республики Бурятия в рамках соглашения между Старобешевским районом и Правительством Республики Бурятия, — подчеркнул мэр.

В связи с ремонтом на аварийном участке водопровода с 30 января 2023 года будет прекращена подача воды населению города. Работы на водопроводе продляться ориентировочно трое суток.

— В связи с проведением работ по переподключению аварийного участка водовода Кипучая Криница — Старобешево 30.01.2023 года с 22.00 будет прекращена подача централизованного водоснабжения до завершения работ. Просим сделать необходимый запас воды ориентировочно на трое суток, — добавили в администрации.

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