В Петровском районе подросток подорвался на противопехотной мине «Лепесток»

В Кировском районе Донецка повреждения получил частный жилой дом на улице Королева. Фото: СЦКК ДНР
Подросток 2009 года рождения пострадал в результате детонации противопехотной мины ПФМ-1 «Лепесток». Его госпитализировали. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.
— В Петровском районе на ул. Малиновского в результате воздействия противопехотной мины ПФМ-1 «Лепесток» пострадал подросток 2009 года рождения. Доставлен в РТЦ, — отметил мэр.
Кулемзин подчеркнул, что в результате обстрела района получила повреждение кровля мастерских Донецкого профессионального горного лицея по улице Рационализаторов.
Напомним, что сегодня украинские боевики нанесли удар по Кировскому району Донецка с применением РСЗО M-142 HIMARS. Средства ПВО сработали на опережение и сбили ракеты. В результате падения осколков зафиксированы несущественные повреждения частных домостроений по трем адресам. Жертв удалось избежать.
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