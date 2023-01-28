В Петровском районе подросток подорвался на противопехотной мине «Лепесток»

В Кировском районе Донецка повреждения получил частный жилой дом на улице Королева. Фото: СЦКК ДНР

Подросток 2009 года рождения пострадал в результате детонации противопехотной мины ПФМ-1 «Лепесток». Его госпитализировали. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В Петровском районе на ул. Малиновского в результате воздействия противопехотной мины ПФМ-1 «Лепесток» пострадал подросток 2009 года рождения. Доставлен в РТЦ, — отметил мэр.

Кулемзин подчеркнул, что в результате обстрела района получила повреждение кровля мастерских Донецкого профессионального горного лицея по улице Рационализаторов.

Напомним, что сегодня украинские боевики нанесли удар по Кировскому району Донецка с применением РСЗО M-142 HIMARS. Средства ПВО сработали на опережение и сбили ракеты. В результате падения осколков зафиксированы несущественные повреждения частных домостроений по трем адресам. Жертв удалось избежать.

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