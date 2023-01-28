ВФУ обстреляли Новоайдар из РСЗО HIMARS: разрушена больница и жилые дома

Обстрел города начался около 07:40 утра. Фото: СЦКК ЛНР

Украинские боевики открыли огонь по городу Новоайдар в Луганской Народной Республике, выпустив по населенному пункту четыре ракеты типа M31 GMLRS из реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате обстрела зафиксированы разрушения медицинского учреждения и жилых домов. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В результате обстрела населенного пункта Новоайдар с применением РСЗО HIMARS повреждено Новоайдарское территориальное медицинское объединение и шести одноэтажных жилых домов, — отметили в СЦКК.

Напомним, что за сутки в ЛНР обстрелу подвергся населенный пункт Новоалександровка. В результате обстрелов была повреждена сельскохозяйственная техника аграрного предприятия, а также зернохранилище и два ангара. Всего по Новоалександровке было выпущено три ракеты.

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