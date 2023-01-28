Власти Ясиноватой потратят порядка 250 миллионов рублей на ремонт дорог в 2023 году

Дорожное покрытие обновят на главных артериях города (архивное фото). Фото: Минтранс ДНР

В Ясиноватой планируют заменить дорожное покрытие главных улиц города. На ремонтные работы в 2023 году потратят почти 250 миллионов рублей. Об этом сообщил глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

— На ремонт дорог мы планируем потратить порядка 250 миллионов рублей. В первую очередь, будем ремонтировать центральную часть города, а также дороги, которые соединяют нас с Макеевкой и Горловкой, — подчеркнул мэр. — От ямочного ремонта мы хотим постепенно отказаться, так как, если говорить о его надежности и потраченных на него ресурсов, то он не идет ни в какое сравнение с капитальным ремонтом

Дмитрий Шевченко добавил, на главных дорогах города будут полностью менять покрытие.

Напомним, что в Ясиноватой планируют возобновить движение автобусов после годового простоя из-за обстрелов. В феврале 2022 года власти города запустят несколько пробных маршрутов в Донецк.

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