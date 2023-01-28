Русская гуманитарная миссия доставила солнечные панели в село в ДНР, где нет электричества

500 гуманитарных наборов раздали жителям села Старомлыновка. Фото: пресс-служба РГМ

Русская гуманитарная миссия доставила в село Старомлиновка солнечные панели, благодаря которым сможет запитать один из социально-значимых объектов и создать «общественную розетку». Населенный пункт был освобожден весной 2022 года, но боевые действия в окрестностях села продолжаются. Об этом сообщили в пресс-службе Русской гуманитарной миссии.

— Отсутствие электроэнергии из-за опасной обстановки продолжает оставаться одной из самых острых проблем в селе уже одиннадцатый месяц. Работая там с весны 2022 года, нашей командой было принято решение оборудовать один из социально-значимых объектов солнечными панелями, с целью создания «общественной розетки» для населения, — добавили в пресс-службе РГМ.

Представители гуманитарной миссии передали жителям 500 наборов, куда вошли продукты питания, фильтры для очистки воды, спички, горелки, сухое горюче, фонари и батарейки. В село также доставили игрушки и строительные материалы.

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