Украинские боевики повредили два жилых дома и хозпостройку в Кировском районе Донецка

Огнем ВФУ повреждены несколько жилых домов хозяйственные постройки (архивное фото). Фото: Кулемзин/ТГ

Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Кировскому району Донецка, в результате чего повреждено несколько частных жилых домов и хозяйственные постройки. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В результате обстрела Кировского района сегодня в 08:05 по улице Сергеевской зафиксировано прямое попадание в хозяйственную постройку. В результате прямого попадания снаряда ВФУ в хозпостройку повреждены два частных жилых дома по улице Королевой, — подчеркнул мэр.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины добавили, что обстрел района велся с позиций украинских боевиков, расположенных в населенном пункте Желанное первое. Всего по Кировскому району Донецка было выпущено три снаряда калибром 155 мм.

Напомним, что за сутки жертвой ВФУ в ДНР стал один мирный житель, получивший ранения в Угледаре. Повреждения получили 13 жилых домов и два объекта гражданской инфраструктуры.

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