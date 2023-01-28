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НовостиПолитика28 января 2023 6:58

ВФУ за сутки повредили сельхозтехнику и два ангара в ЛНР

Удар пришелся на населенный пункт Новоалександровка
Виктория ПОДАРОВА
Украинские боевики продолжают наносить удары по инфраструктуре Республик (архивное фото)

Украинские боевики продолжают наносить удары по инфраструктуре Республик (архивное фото)

Вооруженные формирования Украины за сутки открыли огонь по населенному пункту Новоалександровка в Луганской Народной Республике. В результате обстрелов была повреждена сельскохозяйственная техника аграрного предприятия. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел по Новоалександровке с применением РСЗО HIMARS. Было выпущено три ракеты. В результате обстрела повреждено зернохранилище, два ангара и сельскохозяйственная техника аграрного предприятия, — отметили в СЦКК.

Тем временем жертвой украинских боевиков в Донецкой Народной Республике за сутки стал один мирный житель в Угледаре. Под огнем ВФУ оказались четыре населенных пункта. Повреждено 13 жилых частных и многоквартирных домов и два объекта гражданской инфраструктуры.

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