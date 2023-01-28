ВФУ за сутки повредили сельхозтехнику и два ангара в ЛНР

Украинские боевики продолжают наносить удары по инфраструктуре Республик (архивное фото)

Вооруженные формирования Украины за сутки открыли огонь по населенному пункту Новоалександровка в Луганской Народной Республике. В результате обстрелов была повреждена сельскохозяйственная техника аграрного предприятия. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел по Новоалександровке с применением РСЗО HIMARS. Было выпущено три ракеты. В результате обстрела повреждено зернохранилище, два ангара и сельскохозяйственная техника аграрного предприятия, — отметили в СЦКК.

Тем временем жертвой украинских боевиков в Донецкой Народной Республике за сутки стал один мирный житель в Угледаре. Под огнем ВФУ оказались четыре населенных пункта. Повреждено 13 жилых частных и многоквартирных домов и два объекта гражданской инфраструктуры.

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